У четвер, 31 серпня, о 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Корупція в ДП "Ліси України": нові факти".

Учасники:

юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк,

директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.