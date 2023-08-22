У вівторок, 22 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться прес-конференція на тему "Відновлення деокупованих громад України: ЛЗІ презентує дослідження в рамках проєкту, який фінансується ЄС" за результатами дослідження, яке було підготовлено в межах реалізації проєкту "Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС", фінансованого Європейським Союзом.

Учасники:

представник Представництва ЄС в Україні (уточнюється);

директор аналітичного напряму Лабораторії законодавчих ініціатив Олександр Заславський;

залучена експертка Лабораторії законодавчих ініціатив Тетяна Лукеря;

голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін;

начальник відділу регіональної політики Департаменту стратегічного планування та регіональної політики Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) Алла Кінщак;

представник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (уточнюється);

постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева;

членкиня Правління Всеукраїнської Асоціації ОТГ (ВАОТГ), голова Шульгинської територіальної громади Луганської області (уточнюється) Наталія Петренко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за тел. (063) 531-61-06, mg@parliament.org.ua (комунікаційна директорка Лабораторії законодавчих ініціатив Марія Герелес).