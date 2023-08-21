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11:24 21.08.2023

Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?

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У понеділок, 21 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?".

Учасники:

керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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