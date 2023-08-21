Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?
У понеділок, 21 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?".
Учасники:
керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок;
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.