Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?

У понеділок, 21 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?".

Учасники:

керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.