У понеділок, 21 серпня, о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ідентичність громадян України: тенденції змін" за результатами соцопитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 23 травня до 31 травня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії; опитано 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проводилося в рамках проєкту Програми MATRA, яку фінансує посольство Королівства Нідерландів в Україні.

Учасники:

президент Центру Разумкова Юрій Якименко;

заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко;

науковий консультант із правових питань Центру Разумкова Петро Стецюк;

завідувачка відділу політичних інститутів і процесів Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса Галина Зеленько (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.