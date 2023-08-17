Відео

11:30 17.08.2023

Дипломатичні ініціативи України для Перемоги

1 хв читати

У четвер, 17 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Дипломатичні ініціативи України для Перемоги".

Учасники:

політолог-міжнародник, співзасновник Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе;
політолог, доктор політичних наук Петро Олещук;
експерт-міжнародник Дмитро Левусь;
політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

ФДМУ реагує на звинувачення щодо можливого постачання титанової сировини ОГХК до РФ

Соціальний захист дітей та осіб з обмеженими можливостями

ДП "Ліси України" перетворило лісгоспи на колгоспних рабів

СБУ спільно з ВМС ЗСУ провела операцію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк"

Головний рабин України Блейх: Нам потрібен мир на українській землі

Чому заморожування війни неприйнятне для України та світу

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадових осіб і громадських діячів

Як і навіщо громадам бути ефективними в умовах війни?

Динамічні зміни зовнішніх і внутрішніх політичних обставин для України

Особливості проведення тендерних закупівель в умовах воєнного часу: чому купують старі автобуси за ціною нових?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА