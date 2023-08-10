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11:30 10.08.2023

ФДМУ реагує на звинувачення щодо можливого постачання титанової сировини ОГХК до РФ

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У четвер, 10 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "ФДМУ реагує на звинувачення щодо можливого постачання титанової сировини ОГХК до РФ".

Учасники:
заступник голови Фонду державного майна України Олександр Федоришин,
член правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) Єгор Перелигін (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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