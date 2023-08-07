У понеділок, 7 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Соціальний захист дітей та осіб з обмеженими можливостями". Учасники: старший партнер адвокатського бюро "Сергій Кишкань та партнери", адвокат Сергій Кишкань; керівна партнерка, адвокатеса юридичної компанії "Єфімов та партнери" Наталія Брожко; представник ГО "Батько має право" Ігор Бєлєнький; представник ГО "Конституційна демократія", політолог Ігор Філіпенко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 983-61-35, (096) 119-57-35 (Ігор Філіпенко).