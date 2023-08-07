У понеділок, 7 серпня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "ДП "Ліси України" перетворило лісгоспи на колгоспних рабів". Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.