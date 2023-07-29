Головний рабин України Блейх: Нам потрібен мир на українській землі

Світу необхідно знайти спосіб зупинити війну, яку Росія веде проти українського населення, вбиваючи жінок та дітей, знищуючи святині та продовольство. Про це заявив головний рабин України Яков Дов Блейх у відповідному відеозверненні.

«Росія воює проти України та її мирного населення. Ми повинні знайти спосіб зупинити цю війну, ці бездумні вбивства, зупинити ці ракетні обстріли, бомбардування зернових складів, бомбардування церков. Нам потрібен мир на українській землі. І ми його досягнемо, якщо почнемо поважати один одного і поважати право країни самій визначати свою політику», - зазначив він.

Дов Блейх також простував інформацію, поширену російськими ЗМІ про начебто підтримку дій РФ головним рабином Тель-Авіву Рав Лау.

«Слова Рав Лау про те, що Росія начебто воює проти фашизму, нацизму, так, як проти цього боряться євреї, - перекрутили. Я говорив з рабином, він запевнив мене, що він далекий від політики, оскільки є релігійним лідером, а його висловлювання були вирвані з контексту. Рабин Рав Лау не підтримує війну Росії проти України, він не підтримує рашизм – нову форму російського фашизму, він не підтримує бомбардування українських міст, під час яких гинуть жінки та діти», - сказав Дов Блейх