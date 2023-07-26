Чому заморожування війни неприйнятне для України та світу

У середу, 26 липня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Чому заморожування війни неприйнятне для України та світу".

Учасники:

політолог, доктор політичних наук Петро Олещук;

експерт-міжнародник Дмитро Левусь;

політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за посиланням https://www.united-ukraine.org.ua/ та електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com