Як і навіщо громадам бути ефективними в умовах війни?

У понеділок, 24 липня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулася експертна дискусія на тему "Як і навіщо громадам бути ефективними в умовах війни?". Обговорення пройде в рамках програми "Стійкість", яку впроваджує Фонд Східна Європа в консорціумі НУО на чолі з ERIM та за підтримки Європейського Союзу.

Учасники:

директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук;

менеджерка програм Фонду Східна Європа Віра Недзведська;

незалежна експертка з оцінювання, голова Правління Української асоціації оцінювання (2020–2023) Ольга Красовська;

міська голова Уманської громади Черкаської області Ірина Плетньова;

модератор, експертка з місцевого розвитку, грантів та проєктного управління Любов Ропало (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.