Відео

11:00 26.07.2023

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадових осіб і громадських діячів

1 хв читати

У середу, 26 липня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадових осіб і громадських діячів" за результатами соцопитування, проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії; опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Опитування проведено в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Учасники:

президент Центру Разумкова Юрій Якименко,
директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко,
виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Як і навіщо громадам бути ефективними в умовах війни?

Динамічні зміни зовнішніх і внутрішніх політичних обставин для України

Особливості проведення тендерних закупівель в умовах воєнного часу: чому купують старі автобуси за ціною нових?

ДП "Ліси України" саботує створення нових заповідних територій

Чого Україні очікувати від завтрашнього саміту НАТО?

В Україні з'явилось нове медіа для ІТ-ком'юніті

Комплексний підхід "Карітас-Київ" у вирішенні проблем ВПО

Динаміка військово-політичних змін в Україні і довкола неї

Пресконференція Олени Думи щодо проведеного конкурсу на посаду голови АРМА

Загроза стабільній роботі нафтогазотранспортної системи України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА