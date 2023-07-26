У середу, 26 липня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадових осіб і громадських діячів" за результатами соцопитування, проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії; опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проведено в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Учасники:

президент Центру Разумкова Юрій Якименко,

директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко,

виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

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