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12:30 13.07.2023

Особливості проведення тендерних закупівель в умовах воєнного часу: чому купують старі автобуси за ціною нових?

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У четвер, 13 липня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Особливості проведення тендерних закупівель в умовах воєнного часу: чому купують старі автобуси за ціною нових?" щодо проблеми фінансування закупівлі шкільних автобусів. У м. Івано-Франківську відбувається тендерна закупівля вживаного громадського транспорту органами самоврядування за ціною нового.

Учасники:

директор ТОВ "Торговий дім "Еталон Авто" Вадим Шкарупін,
заступник директора ТОВ "Торговий дім "Еталон Авто" Олександр Черницький,
директор з продажу ТОВ "Чернігівський автозавод" Наталія Бачурна,
директор з якості та загальних питань ТОВ "Чернігівський автозавод" Сергій Бородуха (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (050) 356-24-67 (Віктор Гусєв).

 

 

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