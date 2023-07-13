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10:30 13.07.2023

ДП "Ліси України" саботує створення нових заповідних територій

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У четвер, 13 липня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "ДП "Ліси України" саботує створення нових заповідних територій". Учасники: доктор біологічних наук, професор Віктор Мельник; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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