У четвер, 13 липня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "ДП "Ліси України" саботує створення нових заповідних територій". Учасники: доктор біологічних наук, професор Віктор Мельник; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.