У четвер, 6 липня, о 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Комплексний підхід "Карітас-Київ" у вирішенні проблем ВПО".

Учасники:

фахівець з адвокації та лобіювання Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас-Київ" Валерій Крамаренко;

юрист Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас-Київ" Андрій Данко;

спеціаліст із соціальної роботи Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас-Київ" Віталій Котов;

координаторка Центру підтримки бахмутян у м. Київ та Київській області "#Яповернусь_Бахмут" Олена Костюченкова;

представник Нижньодуванської військової адміністрації (представництво у м. Київ Олександр Козаков;

представниця Кремінської міської військової адміністрації (представництво у м. Київ) Наталія Макогон (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 412-61-32, press@caritas.kyiv.ua (прес-служба БО "Карітас-Київ").