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13:30 06.07.2023

В Україні з'явилось нове медіа для ІТ-ком'юніті

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У четвер, 6 липня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "В Україні з'явилось нове медіа для ІТ-ком'юніті".

Учасники:
засновник ProIT, український медіаменеджер, ексголовний редактор "РБК-Україна" (2009-2015 рр.) і співзасновник порталу "КиївВлада" Антон Подлуцький;
головна редакторка ProIT.org.ua, українська підприємиця і медіаменеджерка ("Экономические известия", KyivWeekly, "Эксперт-Украина", радниця заступника голови КМДА з PR, кураторка проєкту для ІТ-екосистеми Kyiv City Open Doors) Олеся Остафієва (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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