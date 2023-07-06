В Україні з'явилось нове медіа для ІТ-ком'юніті

У четвер, 6 липня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "В Україні з'явилось нове медіа для ІТ-ком'юніті".

Учасники:

засновник ProIT, український медіаменеджер, ексголовний редактор "РБК-Україна" (2009-2015 рр.) і співзасновник порталу "КиївВлада" Антон Подлуцький;

головна редакторка ProIT.org.ua, українська підприємиця і медіаменеджерка ("Экономические известия", KyivWeekly, "Эксперт-Украина", радниця заступника голови КМДА з PR, кураторка проєкту для ІТ-екосистеми Kyiv City Open Doors) Олеся Остафієва (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.