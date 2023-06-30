Пресконференція Олени Думи щодо проведеного конкурсу на посаду голови АРМА

У п'ятницю, 30 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Олени Думи щодо проведеного конкурсу на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (067) 358-81-97.