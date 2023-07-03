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11:30 03.07.2023

Динаміка військово-політичних змін в Україні і довкола неї

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У понеділок, 3 липня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка військово-політичних змін в Україні і довкола неї". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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