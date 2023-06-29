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12:00 29.06.2023

Загроза стабільній роботі нафтогазотранспортної системи України

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У четвер, 29 червня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Загроза стабільній роботі нафтогазотранспортної системи України". Учасники: директор ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади", голова технічного комітету стандартизації "Труби сталеві та балони" (ТК8), кандидат технічних наук Радомир Король, представник Об'єднання підприємств "Укртрубопром" Віталій Овсяников, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Любомир Шлапак, очікується представник ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 951-49-01 (Радомир).

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