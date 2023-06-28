Перспективи Вільнюського саміту та членства України в НАТО

У середу, 28 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Перспективи Вільнюського саміту та членства України в НАТО".

Учасники: політолог-міжнародник, співзасновник Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе; політолог, доктор політичних наук Петро Олещук; експерт-міжнародник Дмитро Левусь; політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких, (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com.