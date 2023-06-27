У вівторок, 27 червня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Відкрите звернення представників Гостомельської селищної ради до центральних органів державної влади". Депутати та посадові особи Гостомельської селищної ради звернуться до президента, голови Верховної Ради та генерального прокурора України щодо ситуації з місцевим самоврядуванням у селищі. Учасники: секретар ради та в. о. голови Гостомельської селищної ради Анатолій Драпей, начальник Управління містобудування, архітектури та земельних ресурсів Гостомельської селищної ради Володимир Єрмолаєв, керуюча справами Гостомельської селищної ради Наталія Костецька, депутат Гостомельської селищної ради Ольга Смолянчук (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів обов'язкова за тел. (095) 678-89-89 (Наталія).