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10:30 27.06.2023

Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці

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У вівторок, 27 червня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація соціологічного дослідження групи "Рейтинг", проведеного на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості, на тему "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Опитування проводилося 6-11 червня 2023 року методом CATI (телефонні інтерв'ю) серед населення України віком від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, опитано 1200 респондентів.

Учасники: співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Володимир Лупацій; експерт Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Каплан; директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за тел. (097) 988-91-41 або за e-mail: natplatformdialogue@gmail.com.

 

 

 

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