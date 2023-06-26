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11:30 26.06.2023

Ескалація воєнно-політичної ситуації довкола і всередині України

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У понеділок, 26 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Ескалація воєнно-політичної ситуації довкола і всередині України".

Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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