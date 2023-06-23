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10:26 23.06.2023

Незаконне знаходження Росії в ООН: проблема та її рішення

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У п'ятницю, 23 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Незаконне знаходження Росії в ООН: проблема та її рішення".

Учасники: український дипломат, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко; адвокат, учасник ініціативної групи з вигнання Росії з ООН Максим Баришніков; ексспівробітник Федерального уряду Канади Юрій Луценко; юрист-міжнародник, адвокат Євген Пронін (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLbDkmMuifv751X9A-jbocsSfJLsdO_0RltfToMyLXqCYeXg/viewform.

Додаткова інформація за тел. (063) 283-15-35 (Вікторія).

 

 

 

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