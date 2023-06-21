У середу, 21 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Суспільно-політичні орієнтації громадян України" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 23 травня до 31 травня 2023 року методом face-to-face у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії; опитано 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проведене в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, завідувачка відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Галина Зеленько (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.