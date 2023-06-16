У п'ятницю, 16 червня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться "круглий стіл" на тему "Перший польсько-український Молочний діалог". Представники польського та українського молочних секторів економіки заявлять спільну публічну позицію урядам, ветеринарним службам і споживачам про те, які наслідки матимуть взаємні обмеження доступу на ринок. Учасники: тимчасово виконувачка обов'язків голови Держпродспоживслужби України Ольга Шевченко; державний секретар Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща, уповноважений уряду з енергетичної трансформації сільських територій Януш Ковальскі; виконавчий директор об'єднання "Спілка молочних підприємств України" Арсен Дідур; президент Польської молочної палати (Polska Izba Mleka) Гжегож Ганько; директорка Польської молочної палати (Polska Izba Mleka) Агнешка Малішевська; директор компанії "Люстдорф" Олександр Самохвалов; голова Наглядової ради групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовченко; експерт Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Леонід Тулуш; аналітик молочного сектору банку BNP Paribas Павел Вижиковскі (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.