У понеділок, 19 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка зміни суспільних настроїв протягом війни". Учасники: виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.