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12:06 05.06.2023

Зовнішня та внутрішня військово-політична ситуація

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У понеділок, 5 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Зовнішня та внутрішня військово-політична ситуація". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог , співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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