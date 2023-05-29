У понеділок, 29 травня, о 09.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на тему "Як змінився психоемоційний стан українців" за результатами соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 728-75-15, pr@uifuture.org.