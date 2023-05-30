У вівторок, 30 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Навіщо математика і фізика під час війни?", організована Науковим ліцеєм-пансіоном "Міжнародна зелена школа ім. К. Чурюмова". Учасники: фізик-експериментатор, академік, директор Київського академічного університету Національної академії наук України Олександр Кордюк; заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, голова Консультативної ради при президентові України з питань розвитку загальної середньої освіти, вчитель фізики у Рішельєвському ліцеї Одеси в 2000-2009 р. Сергій Колебошин; заступниця директора Інституту модернізації змісту освіти Олена Дубовик; астрофізик, автор програм "Фізика і гра", "Фізика з Перельманом", "Астрономія" для учнів 2-6 класів Наукового ліцею Чурюмова Богдан Огульчанський; модераторка - засновниця Наукового ліцею Чурюмова, експертка із спеціалізованої фізмат освіти наукового профілю Ірина Жданова (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація (095) 106-73-35 (WhatsApp/Telegram/Viber), a.mezentseva@cigs.com.ua (Анастасія Мезенцева).