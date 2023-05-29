У понеділок, 29 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Як війна впливає на взаємини суспільства з владою". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.