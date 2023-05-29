У понеділок, 29 травня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться прес-конференція Київського еколого-культурного центру на тему "Охоронні зони для рідкісних видів флори та фауни - революційний прорив у заповідній справі". КМУ затвердив Постанову №499 "Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття в лісах і Порядку створення охоронних зон для збереження об'єктів Червоної книги України" відповідно до закону №1684-IX від 15.07.2021 року. Учасники: директор департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Едуард Арустамян; голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.