Відео

11:30 22.05.2023

Насиченість політичних подій на тлі регулярних ракетних атак

1 хв читати

У понеділок, 22 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Насиченість політичних подій на тлі регулярних ракетних атак". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна", Facebook "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Об'єднана Україна" на тему "Модернізація тарифів на електроенергію для населення - вимушена, справедлива чи запізніла?

Діти співають під час війни. Мистецтво заради перемоги

Презентація дослідження "Економічні пріоритети для повоєнної України: план реформ"

Яких заходів слід вжити для стримування споживчих цін в Україні

Забудовники хочуть знищити перлину Києва - Галерний острів

Непрозорі схеми в портах України вбивають галузь виробництва рослинної олії

Ескалація повітряних загроз - ознака кульмінації у війні?

Управління Гостомельською громадою

Експерти сфери спорту об’єднались у відкриту платформу Sports context для сприяння реформуванню системи спорту України

Як громадськість захистила Бабин яр та Лису гору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА