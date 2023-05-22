У понеділок, 22 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Насиченість політичних подій на тлі регулярних ракетних атак". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна", Facebook "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.