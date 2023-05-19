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13:30 19.05.2023

Об'єднана Україна" на тему "Модернізація тарифів на електроенергію для населення - вимушена, справедлива чи запізніла?

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У п’ятницю, 19 травня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Модернізація тарифів на електроенергію для населення - вимушена, справедлива чи запізніла?". Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політолог, доктор політичних наук Петро Олещук; політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; юрист, фінансист, кандидат політичних наук, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування "Міжнародна асоціація малих громад" Олексій Буряченко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна" та на сторінці Інтерфакс-Україна. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com

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