У середу, 17 травня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація дослідження "Економічні пріоритети для повоєнної України: план реформ". Організатор - Центр соціально-економічних досліджень "CASE Україна". Звіт охоплює широкий спектр критичних питань, пов’язаних із реформою економіки країни, з практичним акцентом на стратегіях досягнення економічного зростання у післявоєнні роки, в період, доки верховенство права в країні ще лишатиметься в стані формування. Учасники: старший програмний менеджер Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Айдер Халілов, виконавчий директор "CASE Україна", провідний автор дослідження Дмитро Боярчук, засновник просвітницької ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.