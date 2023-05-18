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13:30 18.05.2023

Діти співають під час війни. Мистецтво заради перемоги

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У четвер, 18 травня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Діти співають під час війни. Мистецтво заради перемоги".

Учасники:
заслужений артист України, доцент кафедри хорового диригування Національної музичної академії України, художній керівник Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Рубен Толмачов
художній керівник та диригент дівочого хору "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва Олена Соловей;
хормейстер Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок"  Катерина Шимко;
хормейстер дівочого хору "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва Юлія Репецька;
соліст Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Владислав Немна;
солістка дівочого хору "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва Аліса Мозирко.

Адреса інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" - вул. Рейтарська, 8/5-А, поверх 3. 

Трансляція пресконференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.

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