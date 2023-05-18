Діти співають під час війни. Мистецтво заради перемоги

У четвер, 18 травня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Діти співають під час війни. Мистецтво заради перемоги".

Учасники:

заслужений артист України, доцент кафедри хорового диригування Національної музичної академії України, художній керівник Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Рубен Толмачов;

художній керівник та диригент дівочого хору "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва Олена Соловей;

хормейстер Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Катерина Шимко;

хормейстер дівочого хору "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва Юлія Репецька;

соліст Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Владислав Немна;

солістка дівочого хору "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва Аліса Мозирко.

Адреса інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" - вул. Рейтарська, 8/5-А, поверх 3.

Трансляція пресконференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.