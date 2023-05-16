Відео

13:30 16.05.2023

Яких заходів слід вжити для стримування споживчих цін в Україні

1 хв читати

У вівторок, 16 травня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Яких заходів слід вжити для стримування споживчих цін в Україні". Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Забудовники хочуть знищити перлину Києва - Галерний острів

Непрозорі схеми в портах України вбивають галузь виробництва рослинної олії

Ескалація повітряних загроз - ознака кульмінації у війні?

Управління Гостомельською громадою

Експерти сфери спорту об’єднались у відкриту платформу Sports context для сприяння реформуванню системи спорту України

Як громадськість захистила Бабин яр та Лису гору

Військові показали роботу бойових дронів, на які збирає кошти "Українська команда"

Вплив динаміки подій у світі на перебіг війни і внутрішню ситуацію в Україні

Інтернет-шахрайство як метод російських спецслужб: від прямої дії до фішингу. Загрози та перспективи протидії

Що читають українці під час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА