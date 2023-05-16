У вівторок, 16 травня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Яких заходів слід вжити для стримування споживчих цін в Україні". Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.