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10:00 15.05.2023

Забудовники хочуть знищити перлину Києва - Галерний острів

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У понеділок, 15 травня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Забудовники хочуть знищити перлину Києва - Галерний острів", організатор - Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ). ТОВ "Галерна затока" звернулося до Київради з проханням не підтримувати створення пам'ятника природи "Ліс орхідей" через те, що збирається там будувати будинки та ТРЦ, що призведе до знищення Галерного острова та частини урочища Покол, відомих своєю природною красою та дикими орхідеями. Учасники: депутат Київської міської ради Ксенія Семенова, директор громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський, адвокат Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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