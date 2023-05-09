У вівторок, 9 травня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Непрозорі схеми в портах України вбивають галузь виробництва рослинної олії". Учасники: виконавчий директор групи компаній Allseeds Євгеній Охріменко; начальник юридичного департаменту ТОВ "Олсідз Блек Сі" Василь Фастовець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. моб.+38(050) 312-87-87, info@allseeds.com.