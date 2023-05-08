У понеділок, 8 травня, о 12.20 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Ескалація повітряних загроз - ознака кульмінації у війні?". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.