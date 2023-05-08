Відео

12:00 08.05.2023

Ескалація повітряних загроз - ознака кульмінації у війні?

1 хв читати

У понеділок, 8 травня, о 12.20 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Ескалація повітряних загроз - ознака кульмінації у війні?". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Управління Гостомельською громадою

Експерти сфери спорту об’єднались у відкриту платформу Sports context для сприяння реформуванню системи спорту України

Як громадськість захистила Бабин яр та Лису гору

Військові показали роботу бойових дронів, на які збирає кошти "Українська команда"

Вплив динаміки подій у світі на перебіг війни і внутрішню ситуацію в Україні

Інтернет-шахрайство як метод російських спецслужб: від прямої дії до фішингу. Загрози та перспективи протидії

Що читають українці під час війни

Смарт-Холдинг - націоналізація чи беззаконня в інтересах певних груп?

Новий рівень співвідповідальності України і Заходу одне перед одним за результати війни і повоєнний розвиток

Український підприємець дарує Єврокомісії технологію, що збалансує агроекспорт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА