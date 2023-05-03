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14:00 03.05.2023

Експерти сфери спорту об’єднались у відкриту платформу Sports context для сприяння реформуванню системи спорту України

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У середу, 3 травня, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Експерти сфери спорту об’єднались у відкриту платформу Sports context для сприяння реформуванню системи спорту України". Учасники: генеральний секретар Федерації баскетболу України (2010-2015), заступник міністра спорту України (2010 р.) Олександр Ларін; президент Федерації карате (2014-2019), член правління Європейської федерації карате Сергій Левчук (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів та додаткова інформація за електронною поштою press@golubi.group, тел. (050)858-21-61 (Тетяна Єщенко).

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