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11:30 04.05.2023

Управління Гостомельською громадою

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У четвер, 4 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Управління Гостомельською громадою", на якій обговорюватимуться приклади неефективного управління громадою та схеми витрачання бюджету на прикладі кейсу "Як стати мільйонером у Гостомелі за три місяці?". Учасники: представниця постраждалих родин, об'єднаних у групу "Захист постраждалих інвесторів Гостомеля", Лідія Херсун; правозахисник, директор Консалтингової компанії "Вілліам Інвест Експерт" Віктор Медвідь (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів за тел. (096) 392-52-61 (Олена).

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