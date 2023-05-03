У середу, 3 травня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Київського еколого-культурного центру на тему "Як громадськість захистила Бабин яр та Лису гору". Учасники: юристи Олександр Дядюк і Оксана Бургун, захисник дикої природи Михайло Погребиський, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.