Відео

10:30 03.05.2023

Як громадськість захистила Бабин яр та Лису гору

1 хв читати

У середу, 3 травня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Київського еколого-культурного центру на тему "Як громадськість захистила Бабин яр та Лису гору". Учасники: юристи Олександр Дядюк і Оксана Бургун, захисник дикої природи Михайло Погребиський, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Військові показали роботу бойових дронів, на які збирає кошти "Українська команда"

Вплив динаміки подій у світі на перебіг війни і внутрішню ситуацію в Україні

Інтернет-шахрайство як метод російських спецслужб: від прямої дії до фішингу. Загрози та перспективи протидії

Що читають українці під час війни

Смарт-Холдинг - націоналізація чи беззаконня в інтересах певних груп?

Новий рівень співвідповідальності України і Заходу одне перед одним за результати війни і повоєнний розвиток

Український підприємець дарує Єврокомісії технологію, що збалансує агроекспорт

Соціальний захист для військовослужбовців

Супротивники ПЦУ намагаються підірвати довіру і співпрацю між церквою і державою, прив’язуючи її до певних політичних сил – Єпіфаній

Голос українських архітекторів під час проведення Венеційської бієнале 2023. Проєкт "Українська ДНК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА