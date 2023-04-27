Інтернет-шахрайство як метод російських спецслужб: від прямої дії до фішингу. Загрози та перспективи протидії

У четвер, 27 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Інтернет-шахрайство як метод російських спецслужб: від прямої дії до фішингу. Загрози та перспективи протидії". Учасники: експерт-міжнародник Дмитро Левусь; політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе; політолог, доктор політичних наук Петро Олещук (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за посиланням https://www.united-ukraine.org.ua/ та електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com