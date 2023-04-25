У вівторок, 25 квітня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Смарт-Холдинг - націоналізація чи беззаконня в інтересах певних груп?" за участю СЕО інвестиційно-промислової Групи "Смарт-Холдинг" Юлії Кір'янової щодо блокування діяльності газовидобувного бізнесу Smart Energy (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (067) 381-07-17, yeva.yakymchuk@smart-holding.com (Єва Якимчук).