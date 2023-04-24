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11:30 24.04.2023

Новий рівень співвідповідальності України і Заходу одне перед одним за результати війни і повоєнний розвиток

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У понеділок, 24 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Новий рівень співвідповідальності України і Заходу одне перед одним за результати війни і повоєнний розвиток". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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