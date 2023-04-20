У четвер, 20 квітня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Соціальний захист для військовослужбовців", на якій буде розглянуто питання впровадження інноваційних технологій у розвиток соціального захисту військовослужбовців, їх грошового забезпечення, оперативної медичної допомоги військовослужбовцям, соціального захисту родин військовослужбовців, юридичної відповідальності військовослужбовців. Учасники: президент БФ "Реконструкції та розвитку України", волонтер Артем Гончаренко; доктор юридичних наук, професор, волонтер Ігор Копотун; кандидат технічних наук, доцент, військовослужбовець Ігор Пампуха; доктор юридичних наук, професор, військовослужбовець Сергій Петков; президент Асоціації соціального розвитку через право Інна Силантьєва (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.