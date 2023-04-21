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09:30 21.04.2023

Український підприємець дарує Єврокомісії технологію, що збалансує агроекспорт

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У п'ятницю, 21 квітня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція члена Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Юрія Щукліна на тему "Український підприємець дарує Єврокомісії технологію, що збалансує агроекспорт" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція та відеозапис будуть доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів за електронною поштою press@golubi.group, тел. (050)858-21-61 (Тетяна Єщенко).

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