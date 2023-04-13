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14:30 13.04.2023

Голос українських архітекторів під час проведення Венеційської бієнале 2023. Проєкт "Українська ДНК"

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У четвер, 13 квітня, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Голос українських архітекторів під час проведення Венеційської бієнале 2023. Проєкт "Українська ДНК". Учасники - міжнародна команда проєкту: архітекторка, голова правління благодійного фонду Архітектурної палати України, кураторка проєкту "Українська ДНК" Анна Кирій; кандидат архітектури, член Національної спілки архітекторів України, кураторка художньо-дослідницької лабораторії проєкту "Українська ДНК" Ольга Нешта; кураторка проєкту "Українська ДНК", дослідниця, амбасадор Асоціації Design4Ukraine у Швейцарії Анастасія Білецька; міждисциплінарна дизайнерка, кураторка проєкту "Українська ДНК", амбасадор Асоціації Design4Ukraine в Італії Анна Манако; президент Асоціації Design4Ukraine Ярослав Белінський (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція та відеозапис будуть доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (050) 351-52-77

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