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11:30 10.04.2023

Геостратегічне позиціонування України в Європі та світі після перемоги

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У понеділок, 10 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Геостратегічне позиціонування України в Європі і світі, після перемоги". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; експерт-міжнародник, дипломат Вадим Трюхан (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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